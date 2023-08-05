В конце июля киберполицейские ЗКО провели задержание дроппера — 24-летнего уроженца Москвы, сообщает Polisia.kz

Дропперы — люди, обналичивающие незаконно заработанные деньги. Чаще всего их используют интернет-мошенники.

Россиянин, находясь в Кокшетау, завладел более 12 миллионами тенге жертв мошенничества. Он водворён в изолятор временного содержания в Уральска. Следователи проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.