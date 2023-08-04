По данным «Казгидромета», пятого августа в ЗКО днём на большей части области сохраняется сильная жара до +38 градусов.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +33..+35 градусов, ночью похолодает до +17..+19 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +37..+39 градусов, ночью +25..+27 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +31..+33 градусов. Ночью похолодает до +17..+19 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +35..+37 градусов, ночью опустятся до +25..+27 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +36..+38 градусов, ночью похолодает до +23..+25 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.