В ТОО «Алматинские тепловые сети» предупредили об отключении горячей воды в ряде зданий семи районах города:
  • с 7 по 11 августа — в квадрате улиц Сейфуллина – Терехина – Дулатова – Акан Серы;
  • с 21 по 25 августа — Физкультурная – Аймауытова – Щербакова – Чехова;
  • с 21 по 25 августа — Беспакова – Жансугурова – Жумабаева – Омарова; с 7 по 8 августа — Жунусова – Райымбека – Алтын орда – Абая;
  • с 14 по 18 августа — Блока – Уштобинская – Татибекова – Гурилева;
  • с 14 по 19 августа — речка Казачка – Кульджинский тракт – микрорайон Атырау-1.
Ограничения вводят для ремонта котельных.