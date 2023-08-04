Мошенник, находясь в колонии, обманул жительницу Уральска. В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что 24-летний подозреваемый написал в WhatsApp 54-летней потерпевшей. Он заявил, что её дочь якобы пишет с другого номера и имеет просрочку лимитных карт.
— Ему удалось завладеть данными банковской карты потерпевшей, откуда он похитил 477 тысяч тенге. В совершении мошенничества изобличён 26-летний мужчина, который в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы, — рассказали в ведомстве.
Он лишился свободы как раз за мошенничество. У мужчины изъяли телефон и две sim-карты. Подозреваемый уже дал признательный показания. Следствие продолжается.