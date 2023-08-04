Директор детского лагеря был пьян во время прокурорской проверки
1 / 2
Восемь из 22 детских лагерей Алматинской области работали без разрешения уполномоченных органов, с нарушениями санитарно-эпидемиологических и пожарных норм. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
— Практически в каждом втором детском заведении выявили несоответствия требованиям безопасности игровых и спортивных площадок. Спальным корпусам требуется капитальный ремонт. В комнатах, предназначенных для четырёх детей, фактически размещались по восемь и более человек, — рассказали в надзорном органе.
Нарушения выявили и в лагере «Байтерек», на который жаловались общественники. Там не организованы досуг и обучение. Во время купания не обеспечивалась безопасность детей.
— Более того, директор этого же лагеря находился на работе в состоянии алкогольного опьянения. Он привлечён к административной ответственности, — отметили в Генпрокуратуре.
В связи с неисполнением администрациями детских лагерей обязанностей по воспитанию несовершеннолетних начато досудебное расследование.
Это второй скандал с детским учреждением в регионе. Видео с лагерем в сауне появилось в социальных сетях. По заведению ходили полуголые мужчины, дети спали в крайне стеснённых условиях. В управлении образования тогда сообщили, что детей развезли по домам. Позже в ведомстве добавили, что будут судиться с недобросовестными поставщиками услуг. В городе теперь проверят все загородные лагеря. Делом так же занимается прокуратура.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!