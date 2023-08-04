Третьего августа заключённые режимного учреждения №28 (бывшая колония строгого режима РУ-170/3 — прим. автора) пожаловались на массовое избиение. По их словам, телесные повреждения им нанесли сотрудники колонии. Осужденные записали видеообращения, которые успели отправить своим родственникам.

– Около 13:00 в наших камерах провели обыск. После чего они вывели нас туда, где нет камер видеонаблюдения и начали избивать. Медицинская помощь оказана не была, сейчас я мучаюсь от боли, голова болит, на теле много синяков. Прошу, помогите нам, — говорит на видео осуждённый Нурлыбек Есполсынов.

Другой осуждённый Райымбек Сериков в прошлом году уже обращался за помощью. Тогда он так же заявил о жестоком избиении и в знак протеста проткнул гвоздём свой живот. На этот раз мужчина рассказал, что сотрудники учреждения по одному вытащили заключённых из камер и без причины начали избивать их и издеваться над ними.

— На моём теле много следов побоев. Я опасаюсь за свою жизнь, сейчас я на грани суицида, голова не работает от нанесённых побоев, готов наложить на себя руки. Прошу компетентные органы услышать нас, — говорит Сериков.

Получив видеобращения, встревоженные родственники осуждённых собрались у входа режимного учреждения и потребовали встречи со своими родными.

Фото Медета Медресова

— Вчера в учреждение завезли войско «Беркут» и жестоко избивали заключённых. Начали с БУРа (барак усиленного режима), потом всех остальных. Я не знаю для чего. Мы вчера ночью приехали, их на носилках вывозили, скорая за скорой приезжала. Областная больница полная. Я приехала с подругой, здесь отбывает наказание её брат. Мы просто хотим убедиться, что они живы, целы и невредимы, — рассказала Алия Муканова.

Мама осуждённого говорит, что её сын находится в очень плохом состоянии. Женщина смогла переговорить с ним с помощью видеосвязи.

Фото Медета Медресова

— Голова у него квадратная, глаза не открываются, всё лицо синее, опухшее, повреждена рука, самостоятельно есть не может. Это не первый раз, до этого мой сын перенёс две операции после избиения сотрудников. Во время избиения они повредили место операции, теперь нужно делать третью. На голове гематома, на теле следы от дубинок. Избит был не только мой сын, но и десятки других мальчишек. Есть те, кто в тяжёлом состоянии. Они избивали осуждённых выборочно, сотрудники указывали бойцам «Беркута», кого нужно избивать. Наших детей пытают, устраивают гонения, — рассказала мама Райымбека Серикова Булбул Нурбайкызы.

Фото Медета Медресова

В пресс-службе управления образования ЗКО сообщили, что третьего августа в 20:33 на пульт оператора 103 поступил вызов от дежурного сотрудника учреждения РУ-28. Заключённые жаловались на состояние здоровья.

На место выезжали четыре бригады скорой помощи. Врачи на месте осмотрели 47 заключённых, из которых 11 осуждённых в возрасте от 26 до 47 лет пришлось доставить в городскую многопрофильную больницу.

– Проведены рентген черепа, грудной клетки, рентген рёбер. Осмотрены и оказана консультация травматолога и нейрохирурга. Состояние удовлетворительное, рекомендовано амбулаторное лечение. Переданы сотрудникам конвоя, — сообщили в облздраве.

Фото Медета Медресова

В МВД Казахстана сообщили, что третьего августа в режимном учреждении действительно проводился обыск запрещённых предметов. По окончанию обысков осуждённые начали требовать возврат изъятого.

– Так, заключённые одной из камер напали на сотрудников учреждения и военнослужащего национальной гвардии. На место происшествия направлены дополнительные силы. К осуждённым, оказавшим неповиновение, была применена физическая сила и спецсредства. Для предотвращения дальнейших противоправных действий часть из них была помещена в дисциплинарный изолятор. Начато досудебное расследование по статье 428 УК РК «Неповиновение законным требованием администрации уголовно-исполнительного учреждения», — заявили в ведомстве.

Назначено служебное расследование.