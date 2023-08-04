В агентстве по финансовому мониторингу сообщили о задержании главного бухгалтера ТОО «Теміржолсу-Маңғыстау». Его подозревают в растрате более 225 миллионов тенге.
— С декабря 2021 года по май 2023 года под предлогом оплаты налогов, путём внесения недостоверных сведений в платежные поручения, перечислил средства ТОО на банковский счёт физических лиц, от которых в последующем получал их обратно. Незаконно присвоенные средства предприятия он потратил на свои личные нужды, — информировали в АФМ.
Следствие продолжается.