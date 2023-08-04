Каждая мама должна знать — грудное молоко по своим свойствам уникально. Вряд ли когда-нибудь будет получен продукт, абсолютно идентичный натуральному грудному молоку, а тем более превосходящий его по качеству. Существенным фактором является и то, что молоко матери соответствует составу тканей именно её ребёнка. Именно поэтому кормление даже донорским женским молоком не может считаться естественным вскармливанием.

По словам заведующей отделением совместного пребывания матери и ребёнка городской многопрофильной больницы Уральска Гульден Курманалиевой, лишь в некоторых случаях кормление материнским молоком абсолютно противопоказано. Например, при некоторых наследственных болезнях обмена веществ, ферментных нарушениях, при тяжёлых заболеваниях (ВИЧ, открытая форма туберкулёза), при приёме матерью высокотоксичных препаратов.

– Предварительная обработка коровьего молока для получения молочных смесей направлена в первую очередь на снижение в нём белка — ведь общее количество белка в грудном молоке значительно меньше, чем в коровьем. И хотя в современных заменителях грудного молока значительно снижен уровень белка, однако всё равно его больше, чем в молоке матери. А это приводит к следующей проблеме — к лишнему весу и избыточной нагрузке на печень и почки. При искусственном вскармливании возможны нарушения работы многих систем организма ребёнка — сердечно-сосудистой, костной, нервной, эндокринной и других. Белковый дисбаланс подталкивает к развитию ожирения, гипертонии, атеросклероза (метаболический синдром), ускорению биологического созревания, а значит, уменьшению продолжительности жизни, — рассказала Гульден Курманалиева.

Кроме того, по словам специалиста, искусственное вскармливание повышает риск развития аллергии у ребёнка. Так как, несмотря на современные технологии производства заменителей грудного молока, белок этих смесей остаётся чужеродным для ребёнка. А опасность развития пищевой аллергии на первом году жизни заключается в том, что наиболее часто она является повышением чувствительности, ведущей впоследствии к формированию других видов аллергических реакций и заболеваний.

– В женском молоке содержание полиненасыщенных жирных кислот в четыре раза выше, чем в коровьем. Современные заменители женского молока обогащены этими кислотами. Однако и в смесях состав их не оптимален. Полиненасыщенные жирные кислоты принимают непосредственное участие в развитии головного мозга ребёнка, повышают устойчивость к возрастным сосудистым заболеваниям. Уровень их в организме влияет на продолжительность жизни человека. А ещё в молочных смесях меньше молочного сахара лактозы, и он имеет несколько другую формулу, чем в натуральном грудном молоке. Лактоза грудного молока незаменима для пластических процессов формирования мозговой ткани, органа зрения у грудного ребёнка, для улучшения всасывания кальция из молока, для развития нормальной бактериальной флоры кишечника, — отметила Гульден Курманалиева.

Искусственное вскармливание, по мнению специалиста, значительно стимулирует желудочную секрецию. Это влияет на работу пищеварительной системы, может способствовать развитию гастродуоденитов, холециститов, особенно при наследственной предрасположенности.

– При искусственном вскармливания необходимо рассчитывать количество пищи на приём, на сутки в зависимости от возраста. Ведь опасность недокорма и, особенно, перекорма здесь значительно выше, чем при естественном вскармливании. Режим питания при искусственном вскармливании существенно отличается от естественного, где главным является кормление по требованию. При этом режиме не рекомендуется ночное кормление. И ещё. Материнское молоко стерильно. А при приготовлении молочных смесей в бутылочку легко могут попасть болезнетворные бактерии, — заключила она.

Также к проблемам, связанным с искусственным вскармливанием, можно отнести и денежный фактор — кормление смесями наносит ощутимый удар по семейному бюджету.

Таким образом, несмотря на появление всё новых заменителей грудного молока, при изготовлении которых используются современные технологии, прибегать к искусственному вскармливанию нужно лишь при наличии очень серьёзных для этого причин, а вовсе не потому, что матери показалось, что у неё мало молока.

