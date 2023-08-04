Дети собрали мусор со стадиона после футбольного матча в Уральске

Третьего августа футбольная команда «Ақжайык» сыграла с астанинским клубом «Жеңіс». Матч закончился ничьёй со счётом 1:1.

После матча на трибунах осталось много мусора. Такая картина предстаёт практически после каждой игры. Но среди любителей футбола оказались люди, которые соблюдают чистоту и

порядок. Одним из таких неравнодушных болельщиков оказался 11-летний Алихан Сайхал. Мальчик после завершения матча остался на стадионе и собрал с трибун весь мусор.

Оказалось, что Алихан и сам занимается футболом, посещает клуб «Жайық жастары».

— Я не один собирал мусор с трибун. Со мной были мои друзья Мансур, Нуртас и Надир. Но они ушли выбрасывать мусор в урну, — сказал юный футболист.

В администрации клуба поблагодарили Алихана за добрый поступок и обещали небольшой подарок.