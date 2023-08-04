Два электромобиля, несколько миллионов тенге и другие призы! Новая крутая акция от Tennisi.kz

Акция «Жаным-электричка» стартовала 1 августа и продлится до 16 декабря. У неё будет два промежуточных этапа, финал и суперфинал. Для участия в акции нужно зарегистрироваться на сайте Tennisi.kz, делать ставки одинаром или экспрессом и собирать купоны – красные и жёлтые.

Итоги первого этапа «Жаным-электрички» Tennisi.kz подведут 15 сентября, а второго – 10 ноября. Приз за первое место в промежуточных этапах – 2 миллиона тенге, за второе место – 1 миллион тенге, за третье – iPhone 14 Pro Max, а за места с четвёртого по десятое – другая техника от Apple и фрибеты, причём фрибеты достанутся аж 90 участникам.

Суперфинал «Жаным-электрички» состоится 16 декабря в 19:00 по астанинскому времени. Победитель розыгрыша среди красных купонов получит Volkswagen ID.4, а среди жёлтых – Zeekr 001. Чем больше купонов у участника, тем больше шансов на главные призы! Обладателей электромобилей Tennisi.kz выберут в прямом эфире – путём составления номера купона из вытянутых шаров в случайном порядке.Подробные правила акции «Жаным-электричка» читайте по ссылке. Зарегистрироваться на Tennisi.kz и включиться в акцию можно здесь.

Лицензия №21029001, выданная 12.10.2021 КИТ МКС Республики Казахстан.

