Современный ледовый дворец работает даже в самую жаркую погоду. Помимо различных спортивных секций, там имеется уютное кафе и развлекательная зона, где можно приятно провести время с друзьями.

Пожалуй, сейчас Ice House является одним из трендовых мест нашего города, помимо стильного дизайна, вкусного кофе и полезного перекуса, там можно спрятаться от летнего зноя, покататься на коньках, поиграть в хоккей, футбол и баскетбол. А также в развлекательной зоне вас ждут батуты, snookball, рогатка angry birds, музыка и приятная атмосфера.

Для любителей зимних видов спорта, в Ice Hous ведётся набор на спортивную секцию «Хоккей с шайбой». Дети с четырёх лет могут посещать тренировки в удобное для них время. Опытные тренеры не только научат уверенно стоять на коньках, они уделят большое внимание комплексному развитию, ваш ребенок будет играть не только в хоккей, но и заниматся футболом, баскетболом и играть в Floorball. По мнению тренера, спорт должен приносить пользу и удовольствие. Главным отличием от других секций,в этой наставники помогут справится со слабым иммунитетом, укрепить суставы и улучшить его физические качества. К тому же, развитие игрового мышления даст ребенку возможность гораздо быстрее и продуктивнее концентрироваться на задачах и находить другие варианты решений.

Главный тренер и спортивный руководитель секции хоккея с шайбой Линар Гатиятов говорит, что специальная физическая подготовка поможет развиться в каждом направлении. Индивидуальный подход к каждому спортсмену даёт маленьким хоккеистам безопасно расширять границы своих возможностей. Для воспитанников и их родителей есть все условия для комфортной тренировки: просторные раздевалки, функциональные шкафчики, душ, игровой зал общей физической подготовки, отдельное поле для отработки сложных элементов и бросков. Пока чемпион увлечён тренировочным процессом, его родители могут попить кофе в уютной кофейне с панорамными окнами, которые смотрят прямо на лёд. А спортсмены с плотным графиком могут подкрепиться там перед тренировкой.

Тренеры в школе хоккея профессиональны с большой буквы. Один из них являлся главным тренером сборной области. Под руководствам опытных наставников дети быстро завоёвывают вершины и становятся чемпионами. Детский хоккей является особенным видом спорта, который сопряжён с высокими физическими нагрузками и дисциплиной. Также у спортсменов развивается целеустремлённость и настойчивость.

Кроме того, в Ice House ведут набор на секции фигурного катания, футбола и баскетбола. Есть и разовые посещения массового катания. А чтобы ускорить процесс обучения, можно воспользоваться индивидуальными уроками с тренером. Сейчас в Ice House действует система безлимита: с 9 до 17 часов за 2 000 тенге можно покататься на коньках и поиграть в зоне отдыха. Находится ледовый дворец по улице Придорожная, 1Г (остановка гипермаркет «Дина»), связаться можно по номеру телефону 8-777-841-30-41.

Новости компаний