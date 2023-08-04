— Все кошки, живущие в таких домиках, стерилизованы, избавлены от паразитов, здоровы и безопасны для жителей. За дальнейшей чистотой и сохранностью сооружений обязуются следить жители близлежащих домов, — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что комфортные условия для бродячих животных создали в Медеуском, Алмалинском и Бостандыкском районах. Проект ведёт общественный фонд Animal Security, домики строят за счёт средств спонсоров. Уже установили 20 из них, ещё 50 в производстве.Общественники планируют устанавливать будки для бездомных собак.