Третьего августа футбольная команда «Ақжайык», играя с астанинской «Жеңіс», организовала акцию для детей сирот совместно с болельщиками. Они принесли на матч мягкие игрушки. Во время перерыва уральцы закидали ими футбольное поле.
– Акция «Мишкопад» впервые проводится среди футбольных клубов Казахстана. Этим мы хотели порадовать воспитанников детских домов Уральска и области. Футболисты ежегодно проводят разные благотворительные акции в преддверии первого сентября, Ко дню защиты детей, – сказал директор футбольного клуба Манарбек Ержанов.
Жители, особенно дети, когда объявили о начале акции, в первых рядах засыпали поле принесёнными игрушками.
– Мы решили поучаствовать в акции, потому что захотели сделать добро. Может быть не у всех детей, особенно которые живут в детских домах, есть любимая игрушка. Может наша кого-то порадует, сделает счастливым, – отметила Бибисара Муратбаева.
К слову, футбольный матч закончился вничью: 1:1. Голы забили в первом тайме на второй минуте игрок астанинской команды «Жеңіс» Па Омар Жок и на 31-й минуте футболист «Акжайыка» Николай Агапов.