С первого августа он составляет 379,50 тенге на человека для жителей многоквартирных домов и 409,26 тенге для «частного сектора», передаёт «Ак Жайык». Раньше было 197 и 214 тенге соответственно. Согласно публичному договору мусоровывозящей компании ТОО «Спецавтобаза», для некоторых категорий жителей предусмотрены скидки. Для участников Великой Отечественной войны (которых в городе уже нет — прим. автора) и приравненных к ним предоставляется 100% скидка. Для многодетных матерей и их детей до 18 лет, инвалидов первой и второй групп, воспитывающих особенных детей и пенсионеров по возрасту – 50% Те, кто относится к этим категориям, должны подать подтверждающие документы.