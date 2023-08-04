Утверждён новый список предметов, запрещённых для перевозки в самолётах
1 / 2
Обновлённый перечень предметов, которых нельзя брать в самолёт, утвердило министерство индустрии и инфраструктурного развития.
Согласно документу, в ручной клади запрещено перевозить жидкости, аэрозоли и гели, содержащиеся в ёмкостях объёмом более 100 миллилитров. В том числе:
вода и другие напитки, супы, сиропы, джемы, тушёное мясо, соусы и пасты;
пищевые продукты в соусах или с содержанием большого количества жидкости;
кремы, лосьоны, косметические средства и масла;
духи;
спреи;
гели, включая гели для волос и душа;
содержимое ёмкостей, находящихся под давлением, включая пену для бритья, другие виды пен, дезодоранты;
пасты, в том числе и зубные;
смеси жидкостей с твёрдыми веществами;
тушь для ресниц;
блеск для губ.
Исключение составляют лекарства, детское питание и специальные диетические потребности «в количестве, необходимом на время полёта». Также исключением являются жидкости, приобретённые в duty free.
Отдельным пунктом есть перечень опасных веществ и предметов, запрещённые к перевозке в багаже:
электронные сигареты, сигары, трубки, персональные испарители, системы подачи никотина (содержание лития в батареях не должно превышать два грамма, а удельная мощность литий-ионных батарей – 100 ватт-часов);
портативные электронные устройства (часы, калькуляторы, фотоаппараты, сотовые телефоны, портативные компьютеры, видеокамеры), содержащие литиевые или литий-ионные элементы, а также запасные батареи.
— Не более двух отдельно защищённых запасных батарей на одно лицо. Для перевозки портативных электронных устройств, содержащих литий-ионные батареи, и запасных литий-ионных батарей с удельной мощностью в ватт-часах в 100 ватт-часов, но не превышающей 160 ватт-часов, по согласованию с эксплуатантом, — поясняется в документе.