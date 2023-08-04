Видео с летящим «коктейлем Молотова» прокомментировали в полиции Атырауской области

Видео распространилось в социальных сетях. На кадрах слышны крики и видно, как по воздуху летит нечто святящееся. При ударе об землю появляется огненный след.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что массовая драка произошла первого августа около 3:00 в городе Кульсары. Участникам потасовки 19-20 лет. Один из них получил различные телесные повреждения.

Стражи порядка установили всех участников драки. В отношении троих юношей начали досудебное расследование сразу по двум статьям уголовного кодекса: нанесение тяжкого вреда здоровью и хулиганство.