Пенсионер выращивал коноплю во дворе своего дома в Уральске

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили о задержании 65-летнего жителя посёлка Коминтерн. Во время осмотра его двора полицейские обнаружили восемь кустов конопли со следами культивации. По словам самого задержанного, растения он посадил ещё весной и периодически культивировал.

Начато досудебное расследование по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных растений». Пенсионеру грозит до двух лет лишения свободы.

К слову, за два месяца полицейские выявили восемь фактов незаконного хранения наркотиков в особо крупном размере, два факта сбыта психотропных веществ и 16 фактов незаконной культивации запрещённых растений.