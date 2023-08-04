Накануне казахстанский лоукостер FlyArystan сообщил, что на вылеты с третьего августа регистрация в аэропорту на международные рейсы стала платной. Четвёртого августа в авиакомпании сообщили, что временно приостанавливают запуск услуги, так как «столкнулись с непредвиденными препятствиями».
— Авиакомпания вернёт средства пассажирам, которые уже успели приобрести платную услугу регистрации в аэропорту, — говорится в сообщении.
В компании также добавили, что такую услугу используют и другие лоукостеры.