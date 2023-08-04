Генеральная прокуратура поручила Минздраву провели проверку всех медучреждений после заражения пациентов ВИЧ в клинике Алматы. Отмечается, что внутрибольничное инфицирование в Казахстане зафиксировано впервые за последние 10 лет.
— По факту заражения ВИЧ-инфекцией трёх пациентов Центральной городской клинической больницы Алматы органами внутренних дел расследуется уголовное дело по части 3 статьи 118 Уголовного кодекса «Заражение ВИЧ, совершенное в отношении двух или более лиц» (предусматривает до 10 лет заключения — прим. автора). Принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия, — говорится в сообщении надзорного органа.

Заражение пациентов

В июле стало известно, что троих пациентов центральной городской клинической больницы Алматы выявили ВИЧ. В горздраве заявили, что у обследованных доноров, медработников и контактных инфекцию не выявили. 28 июля озвучили итоги эпидрасследования: инфицирование связано, вероятнее всего, с человеческим фактором. Определён и возможный источник — пациент, который поступил в больницу с другим тяжёлым заболеванием. Позже он скончался. От работы отстранили главного врача больницы Табынбаева (экс-глава горздрава, ушедший с должности после скандала с его замом — прим. автора), уволены замглавврача по эпидемиологии, заведующий реанимации, две медсестры. Материалы направлены в департамент полиции.