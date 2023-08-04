Восьмилетний Санжар Тайшыбай до двух лет рос и развивался как и свои сверстники. Однако в двухлетнем возрасте мальчик неожиданно перестал разговаривать, даже слово «мама» для него стало непроизносимым. Тогда родители взяли кредит и отправились на лечение в Узбекистан, где их сыну поставили диагноз — задержка психоречевого развития с аутистическим спектром.

— Оказывается, на развитие такого заболевания повлияли сложные роды (в последние месяцы беременности у женщины было высокое давление – прим. автора). Во время родов сын испытал гипоксию (пониженное содержание кислорода в организме) и родился с обвитием. Сейчас у него узкие сосуды и кровь не может нормально циркулировать. Поэтому у него часто болит голова, — рассказывает Салтанат.

Врач ташкентской клиники порекомендовал регулярное лечение. После первых курсов Санжар стал менее гиперактивным и агрессивным, даже начал кататься на велосипеде. Впервые произнес слово «әке» (папа – прим. автора). Папа и мама Санжара после таких улучшений решили не прерывать лечение. Однако всё упирается в финансы. Помимо Санжара семья воспитывает ещё троих детей. Глава семейства работает в охране, Салтанат — домохозяйка. Пособие многодетной семьи составляет 176 тысячи тенге. Своего жилья у семьи нет, в месяц за аренду частного дома они платят 50 тысяч тенге. Кроме этого, есть денежные кредиты, которые брали на лечение Санжара.

Фото предоставлено Салтанат Тайшыбай

В августе мальчика ждут на очередной курс лечения, однако на него у семьи денег нет. Десятидневный курс обойдётся им в 1 000 000 тенге. Сюда входят расходы на проживание, переезд и питание, а также на покупку дополнительных лекарств.

— Мы очень хотим, чтобы наш Санжар своевременно лечился. Ведь после курсов есть заметные сдвиги. У него есть шансы стать здоровым ребёнком, который ничем не будет отличаться от своих сверстников. Он у нас такой умный, смышлёный, мы закончили первый класс в этом году. Помогите нам собрать деньги на лечение, для нашей семьи настоящим чудом стало бы выздоровление нашего мальчика, — заключила Салтанат.

Все, кто желает помочь семье со сбором средств, могут перечислить деньги на счёт в Kaspi Bank: 4400430222153303. Счёт привязан к номеру +7 (777) 061-31-06. По этому же номеру вы можете связаться с мамой Санжара.