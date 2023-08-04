В ТОО «Алматинские тепловые сети» предупредили о временном отключении горячей воды. Её не будет с 7 по 21 августа в контуре улиц Бауыржана Момышулы (восточнее) — Аркалык — БАК (северная сторона). Ограничения необходимы для проведении планового ремонта в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго». Четвёртого августа горячую воду временно отключат в части Медеуского района.