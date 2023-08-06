купаться в нетрезвом состоянии,

Трагедия произошла пятого августа в посёлке Жаик-2 района Байтерека. В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что в 19:00 спасатели обнаружили и извлекли из воды тело подростка 2006 года рождения. Он утонул в 17:40 при купании в искусственном водоёме Карьер на одной из частных зон отдыха. Спасатели напомнили правила безопасности на воде. Категорически запрещено:К слову, что за нарушение или невыполнение правил безопасности на водоёмах предусмотрена административная ответственность — штраф в размере семи МРП или 24 150 тенге.