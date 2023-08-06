— Мужчина при детях зарезал собаку ножом, с которым свободно разгуливал по городу. Всё происходило на глазах у детей. Волонтёры написали заявление, но жалуются на нежелание сотрудников полиции всесторонне рассматривать дело, — написала ассоциация по защите животных Inucobo в .
В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что убийство собаки произошло в ночь на пятое августа во дворе дома на улице Гагарина. Подозреваемого установили.
— Управление полиции Уральска начало досудебное расследование по статье 316 УК РК «Жестокое обращение с животным», — говорится в сообщении ведомства.
Согласно уголовному кодексу, живодёру светит до года лишения свободы. Однако по этой статье мало кого наказывают. Пока самые «жёсткие» вердикты в виде полугода ограничения свободы вынесли суды за убийство котёнка в Конаеве и за прыжок на голову кошки в Актау(позже она умерла — прим. автора). И то в последнем случае приговор ужесточили после вмешательства известного юриста.
