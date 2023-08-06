– Установлено, что смертельное ранение подростку нанесено из ружья. Оно принадлежит отцу одного из задержанных. Сейчас девять подозреваемых водворены в изолятор, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

17-летний подросток погиб от огнестрельного ранения, которое получил в ходе массовой драки в Алматинской области. Трагедия произошла пятого августа в селе Байдибек Би. Тело несовершеннолетнего обнаружили во дворе одного из домов. Драка среди молодёжи произошла около полуночи.Расследование ведут по статье 99 УК РК — убийство их хулиганских побуждений заведомо несовершеннолетнего. В отношении других участников драки возбудили уголовное дело по статье 293 УК РК — хулиганство. В социальных сетях, что поводом для драки послужили требования денег от старших детей.