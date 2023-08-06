— По данному делу, обратив внимание начальника отдела образования Текели, в отношении потерпевшей вынесли частное постановление. Дача денег со стороны потерпевшей является преступлением, — отметили в пресс-службе суда.

Дело о мошенничестве рассмотрел Текелийский городской суд. По версии следствия, в сентябре прошлого года подсудимый познакомился в Instagram с учительницей. Во время общения женщина рассказала, что скоро ей предстоит сдавать экзамен на повышение квалификации. Подсудимый заявил, что его брат может помочь с экзаменом за 600 тысяч тенге. Полученные деньги мужчина забрал себе. На заседании он раскаялся, но ущерб не возместил. Суд приговорил его к году ограничения свободы.Приговор не вступил в законную силу.