За семь месяцев в регионе наблюдается снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах. С начала года зарегистрировали 925 фактов. В том числе на улицах —420 преступлений.

В общественных местах в основном происходят кражи, грабежи, хулиганство и мошенничество.

– Раскрыто свыше полутора тысяч преступлений, совершённых как на улицах, так и в общественных местах. Во время несения службы личный состав изолирует пьяных граждан с улиц и общественных мест. Они являются потенциальными объектами или субъектами преступлений, — отметил первый замначальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин.

Так, за нахождение в состоянии опьянения и распитие спиртных напитков в общественном месте стражи порядка возбудили свыше шести тысяч административных дел. В центр временной адаптации и детоксикации доставили и поместили четыре тысячи нетрезвых граждан.