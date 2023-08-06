Заместитель директора городской библиотечной системы Гульзада Дуйсенова рассказала, что в Уральске имеется 17 читален. И в каждой из них есть детская литература.
— Центральная детская библиотека находится во дворце школьников. Также во всех филиалах есть книги для детского чтения. Кроме того, в центральной библиотеке функционирует детский лагерь. У нас бывает очень много детей как в период учёбы, так и в период летних каникул, — говорит Дуйсенова.
По словам заведующей городской центральной детской библиотеки Светланы Даубаевой, они обслуживают детей с дошкольного возраста по 11-й класс включительно, студентов, взрослых, а также бабушек и дедушек, которые приходят вместе с детьми.
— Книжный фонд нашей библиотеки составляет более 38 000 экземпляров, из них 6 862 книги на казахском языке и более 10 000 экземпляров брошюрных книг. Библиотеку посещают более 2 500 детей, как с казахским языком обучения, так и с русским. Для всех категорий читателей мы составляем рекомендательный список литературы, который желательно прочитать летом. Программа летнего чтения «Лето. Отдых. Дети» работает очень давно и по этой программе мы тоже готовим детям подборку литературы, которую им рекомендовали в школе, — говорит Даубаева.
Регламент работы библиотек в летнее время — с 9:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья.
Ранее учитель высшей категории выделил топ книг, которые стоит прочитать ребёнку на каникулах.