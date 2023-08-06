Заместитель директора городской библиотечной системы Гульзада Дуйсенова рассказала, что в Уральске имеется 17 читален. И в каждой из них есть детская литература.

— Центральная детская библиотека находится во дворце школьников. Также во всех филиалах есть книги для детского чтения. Кроме того, в центральной библиотеке функционирует детский лагерь. У нас бывает очень много детей как в период учёбы, так и в период летних каникул, — говорит Дуйсенова.

По словам заведующей городской центральной детской библиотеки Светланы Даубаевой, они обслуживают детей с дошкольного возраста по 11-й класс включительно, студентов, взрослых, а также бабушек и дедушек, которые приходят вместе с детьми.

— Книжный фонд нашей библиотеки составляет более 38 000 экземпляров, из них 6 862 книги на казахском языке и более 10 000 экземпляров брошюрных книг. Библиотеку посещают более 2 500 детей, как с казахским языком обучения, так и с русским. Для всех категорий читателей мы составляем рекомендательный список литературы, который желательно прочитать летом. Программа летнего чтения «Лето. Отдых. Дети» работает очень давно и по этой программе мы тоже готовим детям подборку литературы, которую им рекомендовали в школе, — говорит Даубаева.

Регламент работы библиотек в летнее время — с 9:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья.

Уральская городская библиотека им.М.Горького Толстого 27/6. Телефон: 51-28-07; 51-20-88 №2 библиотека-филиал Х.Доспанова, 58 Телефон: 26-98-34 №3 библиотека-филиал Доспамбет жырау,2/1 (Культурно-досуговый центр). Телефон: 21-80-89 №4 библиотека-филиал Камбар батыр, 17. Телефон: 31-39-73 №5 библиотека-филиал Зачаганск, улица Жангир хана, 50. Телефон: 50-25-03 №6 библиотека-филиал Урдинская, 4. Телефон: 23-70-77 №7 библиотека-филиал Карбышева, 60 (Дом культуры молодёжи).

Телефон: 26-43-28 №8 библиотека-филиал Абылхайыр хана, 183 (Центр культуры и искусства имени Кадыра Мырза Али).

Телефон 24-45-19 №9 библиотека-филиал Евразия, 175. Телефон: 54-36-91 №10 библиотека-филиал посёлок Желаев, Агрегатная, 38/2. Телефон: 27-45-12 №12 библиотека-филиал Есенжанова, 1. Телефон: 53-72-73 №13 библиотека-филиал Тюленина, 24. Телефон: 21-43-22 №14 библиотека-филиал посёлок Круглоозёрное, улица Связистов, 7/5 (здание акимата) №15 библиотека-филиал посёлок Серебряков, улица Борисюк, 17 №16 библиотека-филиал Сыбаға 7/1 №17 библиотека-филиал посёлок Ветелки Центральная детская библиотека имени Пушкина Кадыр Мырза али,18 (Дворец школьников и молодёжи).

Телефон: 30-32-31

