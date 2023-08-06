— Берите с собой любимую игрушку ребёнка. Её можно приносить утром и забирать вечером. Можно придумать игру — будто ребёнок в роли мамы или папы и сам отводит игрушку в садик. Другой вариант — оставлять игрушку в шкафчике или на постельке ребёнка в саду вечером, чтобы утром у малыша был стимул пойти поскорее туда и радостно встретить свою игрушку. Забирая его из садика, будьте веселы и жизнерадостны, даже если день у вас выдался не ахти. Хорошо будет, если вы погуляете немного, дадите ему размяться, а не будете спешить домой, — говорит Фарзия Карандашова.

Фарзия Карандашова работает воспитателем 18 лет. Опираясь на собственный опыт, она дала ряд советов, которые помогут преодолеть утренние истерики ребёнка. Воспитатель считает, что если истерика началась, то не стоит терять спокойствие и терпение. Ведь ваше состояние передается ребёнку. Вести себя с ним следует уверенно и ровно. Обязательно заверяйте, что вы придёте, как только он погуляет, поест, поспит и поиграет. Во время расставания советует прощаться. Не исчезайте внезапно, чтобы он не боялся, что как только отвернётся, мамы не будет.Если ребёнок закатывает истерику именно с вами, то педагог советует попробовать попросить папу или бабушку отводить его в садик. Обычно с иными близкими истерики возникают реже..