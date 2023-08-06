Нетрезвый водитель насмерть сбил двоих человек и скрылся с места ДТП с СКО, передаёт Polisia.kz. Трагедия произошла пятого августа между сёлами Каракога и Надежка. Тела мужчины женщины, а также ребёнка в коляске обнаружили прохожие и вызвали полицию.
— На месте полицейские действительно обнаружили тела мужчины и женщины, жителей данного района, 1985 и 1988 годов рождения. Неподалёку в детской коляске был малолетний ребёнок. Он был доставлен в центральную районную больницу на машине скорой помощи. При осмотре у малыша 2022 года рождения травм не обнаружено. Сейчас ребёнок находится в детском отделении, — рассказали правоохранители.
Вскоре в селе Образец стражи порядка обнаружили Toyota Land Cruiser с повреждениями и задержали владельца внедорожника. 39-летний мужчина признался, что сбил двоих человек и скрылся с места аварии. Водитель был пьян. Подозреваемому инкриминировали три статьи уголовного кодекса: «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности гибель двух и более лиц», «Оставление места ДТП», «Оставление в опасности».