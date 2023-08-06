По данным «Казгидромета», седьмого августа днём на большей части ЗКО сохраняется сильная жара до +37 градусов.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +30..+32 градусов, ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +35..+37 градусов, ночью +25..+27 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +28..+30 градусов. Ночью похолодает до +16..+18 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +28..+30 градусов, ночью опустятся до +21..+23 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается гроза. В дневное время температура воздуха составит +25..+27 градусов, ночью похолодает до +19..+21 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.