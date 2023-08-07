— На линию 112 звонки не поступали. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, — сообщили в пресс-службе ДЧС.

Землетрясение зафиксировала сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» шестого августа в 20:29. Эпицентр располагался в 17 километрах на юг от Алматы на территории Казахстана. Подземные толчки произошли на глубине 10 километров. Они ощущались в ущелье Алма-Арасан силой два балла.