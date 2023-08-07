Трагедия произошла седьмого августа в поезде сообщением Атырау — Астрахань. Ребёнок 2010 года рождения ехал в лагерь с группой детей. Их сопровождали вожатые.
— Питание у группы было самостоятельное. После отправления поезда, спустя полтора часа, ребёнок почувствовал недомогание. Поездная бригада действовала согласно инструкции, была вызвана скорая помощь, которая прибыла на станцию Нарын. Приехавшие медработники констатировали смерть, — сообщили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы».
Причины смерти будут известны после проведения экспертизы.