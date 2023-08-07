Издание BES.media
выяснило, какие компании выиграли тендер на ремонт дорог в Алматы.
- ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»
Основной победитель – «Компания «Алматыдорстрой». Ей достался ремонт проспекта Аль-Фараби, на который выделили 2,6 млрд тенге. ТОО принадлежит бывшему депутату маслихата Алматы Брониславу Шину. В учредителях значится и дочь – Светлана Шин и ТОО «Алматы Инжстрой», которым также владеет семья Шин.
В 2022 году ТОО «Компания Алматыдорстрой» заключила госконтракты на сумму 45,7 млрд тенге.
Стоит отметить, что проспект Аль-Фараби – не единственный объект компании. В этом году компания Шина выиграла тендер и на средний ремонт других дорог в Бостандыкском районе Алматы на общую сумму 1,2 млрд тенге.
- ТОО «Специализированное управление Гордорстрой №2»
За ремонт дорог на проспекте Абая отвечает именно эта компания. Стоимость — 1,8 млрд тенге. Учредителями компании значатся Башланов Роман Александрович, Исаакиди Юрий Ксенафонович и Шевчук Сергей Андреевич.
Помимо ремонта проспекта Абая компания выиграла тендеры на средний ремонт микрорайона Карасу Алатауского района и дорог в Ауэзовском районе. Эти работы обойдутся налогоплательщикам ещё в 1,3 млрд тенге. А в 2022 году «Гордострой №2» получила госконтракты на общую сумму 14 млрд тенге.
В их ведении находится средний ремонт дороги на проспекте Сейфуллина от Рыскулова до ж/д вокзала «Алматы-1». На этот участок выделили 1,2 млрд тенге. Кроме этого компания охватывает средним ремонтом улицы Алатауского, Медеуского и Турксибского районов города. На это выделено ещё 2,6 млрд тенге.
В учредителях компании значится ТОО «Бессары плюс», где единственным учредителем и руководителем числится Прокошин Пётр Валерьевич. Он же – руководитель ВСS Construction. За Петром Прокошиным также числится ТОО «СЮЖ ИнСтрой», ТОО «GPS Track Service» и ТОО «Goodway Logistics». ВСS Construction стала участвовать в тендерах только с 2021 года, но уже в 2022 году освоила госконтракты на сумму 29,5 млрд тенге.
Шанс провести средний ремонт дорог в Алмалинском районе и Алатауском районе (Алгабас, Шапагат и 14 микрорайон) выпал ТОО «Asmar Stroy». За труды компания получит 2,23 млрд тенге. Учредителями фирмы значатся братья Насимовы – Эльдар и Мамед. Насимов Эльдар Фазлиевич является учредителем ТОО «NFK Group», а Мамед Фазлиевич значится руководителем КХ «Бисер». В 2022 году Asmar Stroy заключила госконтракты на сумму 6,7 млрд тенге.
Они ремонтируют улицу Байзакова от Тимирязева до Райымбека, а также улицу Толе би от улицы Байтурсынова до проспекта Назарбаева. Фирма заработает 773 млн тенге. Учредителем компании указан Есенбаев Еркин Кенесбаевич.
Фирма зарегистрирована в Талдыкоргане, а объекты, которые ей достались, это микрорайоны Наурызбайского района и улица Тургута Озала от улицы Сатпаева до улицы Толе би. На этот ремонт власти выделили 626,8 млн тенге. В прошлом году компания получила 4,1 млрд тенге денег налогоплательщиков по государственным подрядам.
Учредителем фирмы является Маметканов Канат Маметканулы. Он же – владелец талдыкорганского ТОО «Armada Stroy Ltd».
Почему дороги ремонтируют, а они всё равно плохие
Порядок укладки дорожного покрытия подразумевает несколько этапов и различные виды материалов. На этом экономят, говорят эксперты. Например, щебень. При укладке покрытия в проекте может быть указан один тип щебня, а по факту могут положить другой. Для хорошего каркаса дороги нужно 70-80% щебня, а по факту могут положить 50%.
Ещё один пример – битум. Битум тоже бывает разный. В зависимости от его вязкости и плотности варьируется цена. А положили ли дешёвый, или налили уже наполовину остывший, можно узнать только при укладке дороги, если технадзор добросовестно проконтролирует работу. Когда дорога уже готова, доказать это нарушение почти невозможно.
— Строительство дорог подразумевает контроль качества, который обеспечивает технадзор. Однако работу технадзора оплачивает подрядчик. Получается, тот человек, который строит дорогу, покупает контроль над собой. Например, если я как технадзор завтра дам негативное заключение о качестве дороги своему нанимателю, он просто мне не заплатит, – объяснил исполнительный директор общественного объединения «Әділдік жолы» Дидар Смагулов.
Единственный способ проверить качество – это отбор терна. Это значит вырезать кусок асфальтового «пирога», который охватывает все слои, начиная с земляного, и отправить его в лабораторию на экспертизу. Причём с каждого участка свежепостроенной дороги. Но и тут, по мнению Дидара Смагулова, есть проблема.
— Этот анализ заказывает акимат, то есть оплачивает работу Национального центра качества дорожных активов. То есть если есть нарушения, никто не будет это показывать. В нашей практике были десятки случаев, когда Наццентр выдаёт заключение о плохом качестве дороги, но акимат всё равно принимает её в эксплуатацию. Заключения Национального центра дорожных активов носят «рекомендательный характер», и выполнять их властям при приёмке дороги в эксплуатацию не обязательно. Акимат может заказать свое заключение любой частной лаборатории и спокойно принять дорогу, – объяснил он.
В этом году средним ремонтом намерены охватить 230 улиц
. На это выделили 20 миллиардов тенге. Средний ремонт магистральных улиц планируют завершить до 27 августа, а улиц районного значения — до 30 октября.