В июне этого года в Уральском городском суде по уголовным вынесли приговор в отношении двоих жителей ЗКО Дениса Рудных и Кристины Кольченко. Рудных признали виновным по статье 174 УК РК «Разжигание социальной, национальной розни» и по статье 180 УК РК «Сепаратистская деятельность». Его приговорили к пяти годам и двум месяцам заключения. Кольченко осудили за сепаратизм и приговорили к пяти годам лишения свободы.

Осуждённые не согласились и подали апелляционную жалобу. Судебная коллегия по уголовным делам постановила назначить по делу дополнительное судебно-экспертное психолого-филологическое исследование, а также привлечь политолога в качестве эксперта в разовом порядке.

– Эксперты должны будут исследовать дополнительную видеозапись диалога ведущего с Денисом Рудных и Кристиной Кольченко, где некоторые части разговора не были исследованы при первом экспертном исследовании, и которые могут служить основанием невиновности последних в инкриминируемых преступных деяниях, — говорится в постановлении суда.

При этом сторона защиты попросила суд, чтобы экспертизу делали не те специалисты, которые провели предыдущее исследование.

Так, эксперт-филолог, изучив видеозапись, должен будет установить, содержатся ли в высказываниях Рудных и Кольченко оскорбительные высказывания, унижающие достоинство какого-либо лица в связи с его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежностью.

Эксперт-политолог должен будет определить, имеются ли в высказываниях осуждённых признаки пропаганды нарушения унитарности и целостности Казахстана, неприкосновенности и неотчуждаемости её территории либо дезинтеграции государства. Какой тип гражданского и политического поведения пропагандируют высказывания Рудных и Кольченко, являются ли их высказывания социально опасными, влекущими политические и социальные риски. И если да, то какие именно.

Речь идёт о скандальном видео , которое появилось в сети в феврале этого года. Уроженец России, проживающий в Уральске более 20 лет, сказал, что поддерживает Россию в войне и вообще «Уральск всегда был российским городом». На видео также была его знакомая, которая поддерживала эти высказывания.

Изначально в полиции сообщили, что дело не возбудила прокуратура за отсутствием состава преступления. Хотя только коллекция отборных матов заслуживала статью за хулиганство. Но в департаменте распространили видео, на котором мужчина извиняется, мол, был пьяный, спровоцировали и вообще не так его все поняли.

Спустя несколько дней правоохранительные органы всё же решили привлечь мужчину к ответственности, и не его одного. Оказалось, что в скандальном видео фигурировала ещё и девушка.