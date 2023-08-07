— В основном квартирные кражи совершаются в дневное время, когда все находятся на работе или учебе. Для проникновения в жилища злоумышленники взламывают двери, проникают через открытые форточки, окна, балконы, отжимают пластиковые окна, подбирают ключи к замкам, — рассказал Жукенов.

Установите дверь с качественными замками. Чем больше оборотов ключа предусмотрено, тем надёжнее замок. В идеале должно быть 3-4 оборота.

Хорошая дверь – цельнометаллическая. Важно, чтобы дверь открывалась не вовнутрь квартиры и чтобы между дверью и дверной коробкой не было зазоров.

Воры часто проникают в жилище через окна. Лучшие с точки зрения безопасности – стационарные решётки, их невозможно распилить или сорвать. Решетки необходимы не только для жителей первых трёх и последних этажей. А также для тех, чьи окна выходят на козырьки подъездов, или же проходят рядом с газовыми трубами и пожарными лестницами.

Будьте бдительными при появлении в подъездах посторонних. Они бесцельно ходят по подъезду, ведут себя подозрительно, следят за какой-нибудь квартирой или жильцами дома. В таких случаях рекомендуем позвонить в 102 и по возможности сфотографировать их на телефон.

Ещё один способ защитить окна – рольставни, такие «жалюзи» отличный вариант для дачи или частного дома, которые оснащены защитой от вскрытия окон снаружи.

Для обеспечения максимальной безопасности можно использовать технические средства: установка сигнализаций, в том числе с SMS-оповещениями при проникновении, многофункциональные камеры, подключение квартир и домов к частным охранным организациями.

Рекомендуется не выкладывать в социальных сетях имеющиеся денежные накопления, ювелирные изделия, материальные ценности и места их хранения.

Не храните крупные суммы денег и драгоценности в шкафах и под матрацами, а используйте для этих целей хорошо закреплённые сейфы или же воспользуйтесь услугами банков.

Старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента криминальной полиции МВД Асет Жукенов дал рекомендации, как обезопасить жильё от воров и грабителей. На брифинге в министерстве правоохранитель сказал, что за последние пять лет количество квартирных краж ежегодно снижается. Однако преступники постоянно совершенствуют свои навыки.Какие меры безопасности могут соблюдать жители: