Старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента криминальной полиции МВД Асет Жукенов дал рекомендации, как обезопасить жильё от воров и грабителей.
На брифинге в министерстве правоохранитель сказал, что за последние пять лет количество квартирных краж ежегодно снижается. Однако преступники постоянно совершенствуют свои навыки.
— В основном квартирные кражи совершаются в дневное время, когда все находятся на работе или учебе. Для проникновения в жилища злоумышленники взламывают двери, проникают через открытые форточки, окна, балконы, отжимают пластиковые окна, подбирают ключи к замкам, — рассказал Жукенов.
Какие меры безопасности могут соблюдать жители:
Установите дверь с качественными замками. Чем больше оборотов ключа предусмотрено, тем надёжнее замок. В идеале должно быть 3-4 оборота.
Хорошая дверь – цельнометаллическая. Важно, чтобы дверь открывалась не вовнутрь квартиры и чтобы между дверью и дверной коробкой не было зазоров.
Воры часто проникают в жилище через окна. Лучшие с точки зрения безопасности – стационарные решётки, их невозможно распилить или сорвать. Решетки необходимы не только для жителей первых трёх и последних этажей. А также для тех, чьи окна выходят на козырьки подъездов, или же проходят рядом с газовыми трубами и пожарными лестницами.
Будьте бдительными при появлении в подъездах посторонних. Они бесцельно ходят по подъезду, ведут себя подозрительно, следят за какой-нибудь квартирой или жильцами дома. В таких случаях рекомендуем позвонить в 102 и по возможности сфотографировать их на телефон.
Ещё один способ защитить окна – рольставни, такие «жалюзи» отличный вариант для дачи или частного дома, которые оснащены защитой от вскрытия окон снаружи.
Для обеспечения максимальной безопасности можно использовать технические средства: установка сигнализаций, в том числе с SMS-оповещениями при проникновении, многофункциональные камеры, подключение квартир и домов к частным охранным организациями.
Рекомендуется не выкладывать в социальных сетях имеющиеся денежные накопления, ювелирные изделия, материальные ценности и места их хранения.
Не храните крупные суммы денег и драгоценности в шкафах и под матрацами, а используйте для этих целей хорошо закреплённые сейфы или же воспользуйтесь услугами банков.
