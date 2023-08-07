В «Алматы Су» предупредили от отключении холодной воды в части Медеуского района. Восьмого августа в 9:00 до 20:00 её не будет в квадратах улиц Казыбек би – Назарбаева – Курмангазы – Кунаева и Казыбек би – Назарбаева – Толе би – Кайырбекова. Временное отключение связано с плановым ремонтом на сетях и объектах водоснабжения.