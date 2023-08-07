— С первого сентября 2023 года вводится в действие статья закона об обязательном учёте домашних животных. База данных электронная. Наличие животного в ней проверят путём сканирования чипа. Паспорт сформируется автоматически, — рассказал Иралиев.

Глава отдела управления ветеринарии ЗКО Берик Иралиев напомнил, что чипировать домашних животных начали в 2020 году. На сегодня в регионе зарегистрировали 19 039 собак и кошек. В том числе имеющие хозяев — 5 239 собак и кошек.Регистрация проходит в частных ветеринарных клиниках Уральска и Аксай, в районах — в ветеринарных станциях и частных клиниках. В районных ветеринарных станциях стоимость услуги составляет 1 000 тенге, в частных клиниках — полторы-две тысячи тенге. Пенсионеры и инвалиды могут обратиться в ближайшую частную клинику, где за отдельную плату (две тысячи тенге в среднем) ветврачи сами приедут домой к клиенту. По прогнозам управления, дополнительно чипируют около 20 тысяч домашних животных.