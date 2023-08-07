Ежегодно сайгаки наносят ущерб урожаю. На нашествие животных не раз жаловались фермеры ЗКО и даже в южных районах просят объявить режим ЧС. По их словам, дикие животные вытаптывают сенокосы, на пастбищах не остаётся травы для домашнего скота. Если проблема не решится, то сельчанам придётся отказаться от традиционных пастбищных угодий. Неиспользуемые земли вернут государству. Тем временем местные власти обещали решить проблему и помочь пострадавшим от набегов сайги крестьянам.

Так, согласно авиационному отчету за 2023 год, количество сайгаков в стране превысило 1,9 миллионов голов. По информации пресс-службы НПП «Атамекен», увеличилось количество сайгаков в трёх популяциях. По словам фермеров, из-за сайгаков наносится ущерб не только посевам сельскохозяйственных культур, но и пастбищным угодьям. Они обеспокоены тем, что заготовить сено в должном количестве невозможно. По этой причине фермеры предложили «возместить ущерб, причинённый стихийными бедствиями, предотвратить форс-мажоры в 2024 году и принять другие меры».

Минэкологии просило акимат ЗКО передать 120 тысяч гектаров земли в резерват для сайгаков. Каков был ли ответ и был ли он, пока неизвестно. Также в министерстве вновь предложили разработать методику расчёта ущерба за испорченные сайгаками посев. По оценочным данным, уральская популяция сайгаков с учётом окота к концу года может вырасти до 1,6 миллионов особей.