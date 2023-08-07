В пресс-службе НПП "Атамекен" сообщили, что президент ОЮЛ «Казахстанская ассоциация сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности» Айжан Наурызгалиева попросила заблокировать бесконтрольный въезд сахара из России. По ее словам, из-за конкуренции заводы в стране не могут продавать сахар. Потому что российский сахар беспрепятственно поступает на казахстанский рынок.

– Сейчас сахар, производимый отечественными заводами, хранится на складах. Это связано с тем, что сахар, производимый Казахстаном, стоит 440 тенге, а сахар из России – 300 тенге. Продается на рынке спекулянтам за 320 тенге, далее по 350 тенге. Мы обратились в министерства сельского хозяйства, торговли с просьбой закрыть транспортные перевозки. Потому что в России уже сегодня запущено четыре завода. В конце августа все заводы запускаются. Тем более, что в России заявили, что этом году «урожай хороший, планируют произвести 6,5 миллиона тонн». В связи с этим обращаюсь в МСХ. В прошлом году министерством был принят план развития сахарной отрасли до 2026 года. Но часть этих задач должна была быть реализована в этом году в 1, 2 квартале. Но ни один из них еще не реализован. Сам маленький Кыргызстан засеял 17 тысяч гектаров. Таким образом, он покрывает себя сахаром на 100%. В России 90% земель, где выращивают сахар, приходится на сахарные заводы. Это означает, что они покрывают 90% сахарной свеклы. Когда мы будем сеять сырье для себя? Я работаю в этой сфере уже 5 лет, и мы до сих топчемся на месте. Поддержка отрасли – это занятость граждан, уплата налогов, предприятия, социальная стабильность в регионе, поддержка фермеров. Что касается текущей ситуации, давайте остановим фуры. Мы не можем их отслеживать, у нас нет компетентности. Когда мы решим проблему? – сказала Айжан Наурызгалиева.

Отвечая на слова предпринимателя, сотрудник Комитета торговли Министерства торговли Гульмира Ахметаева отметила, что с 1 апреля по 30 июня железнодорожным транспортом импортировано 59 тысяч тонн сахара, автомобильным – 6 тысяч тонн.