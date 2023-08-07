Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по ЗКО, на потребительском рынке области цены на товары и услуги в январе-июле этого года повысились на 5,5%, за июль месяц - на 0,6%.

В июле 2023 года индекс цен на продовольственные товары составил 100,4%. Цены повысились на хлебобулочные изделия и крупы, рыбу и морепродукты, масла и жиры, алкогольные напитки, булочные и мучные кондитерские изделия, молочные продукты, безалкогольные напитки, яйца и табачные изделия. Подешевели цены на сахар, фрукты и овощи.

В январе-июле 2023 года цены на продовольственные товары повысились на 6,1%, что было обусловлено повышением цен на масла и жиры, мясо и птица, рыбу и морепродукты, безалкогольные напитки, фрукты и овощи, алкогольные напитки, хлебобулочные изделия и крупы, булочные и мучные кондитерские изделия, молочные продукты, макаронные изделия, табачные изделия. Цены подешевели на сахар и яйца.

Что касается цен на непродовольственные товары, то в июле они повысились на 0,7%. Цены подорожали на фармацевтическую продукцию, одежду и обувь, бензин, автомобили, предметы домашнего обихода, прочие предметы для личного пользования, бытовые приборы, моющие и чистящие средства. Снизились цены лишь на дизельное топливо.

С начала этого года индекс цен на непродовольственные товары составил 105,5%. Цены повысились на бытовые приборы, автомобили, фармацевтическую продукцию, одежду и обувь, стеклянные изделия, прочие предметы для личного пользования, книги и канцелярские товары, предметы домашнего обихода, моющие и чистящие средства.

В июле этого года цены и тарифы на платные услуги повысились на 0,8%, что было обусловлено повышением цен на услуги страхования, услуги сотовой связи, услуги санаториев, горячую воду, услуги воздушного пассажирского транспорта.

За январь-июль 2023 года цены и тарифы на платные услуги повысились на 4,5%. Повысилась стоимость на услуги образования, стоматологические услуги, услуги общественного питания, амбулаторные услуги, услуги нотариуса, услуги санаториев, услуги в области отдыха, развлечений и культуры, оплата за содержание жилища, услуги воздушного пассажирского транспорта. Цены подешевели на услуги железнодорожного пассажирского транспорта и услуги страхования.