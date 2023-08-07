Трое детей и один взрослый утонули в ЗКО в выходные

Начальник управления гражданской обороны ДЧС Темиржан Танжанов сообщил, что за минувшие выходные в ЗКО утонуло четыре человека, трое из них несовершеннолетние.

Первый инцидент произошел в поселке Жайык Байтерекского района, на частном пляже базы отдыха Miami park утонул студент 2006 года рождения.

Отец пришел в администрацию парка и объяснил ситуацию. Сказал, что не может найти ребенка. Тогда они вызвали спасателей, мы проверили местность и вытащили тело. Сейчас это дело на контроле у полиции, - говорит Темиржан Танжанов.

Следующая трагедия произошла четвертого августа в Акжайыкском районе. Там на водохранилище "Донгелек" утонул егерь Донгелекского рыбхозяйства 1991 года рождения. По словам начальника управления гражданской обороны, парень плыл на лодке и пропал. По сообщениям у него сломался мотор, к нему выехали спасатели, но его на месте не обнаружили. Спасатели нашли его труп шестого августа недалеко от места, где находилась лодка.

Между тем, в селе Бактыарал Бурлинского района на реке Шынгырлау утонула девочка 2010 года рождения.

-Место, где купалась девочка не оборудовано для отдыха. Ученица шестого класса не умела плавать, отдыхала с матерью, осталась без присмотра и утонула. Сообщение спасателям поступило в 15:40 часов от матери погибшей. На запрещенном стихийном пляже находились и другие купающиеся, - сообщил Темиржан Танжанов.

Вместе с тем, шестого августа в 18:15 на реке Урал в Учужном затоне погиб подросток 2005 года рождения. Он купался в необорудованном для купания месте в районе садового общества. Ученика первого курса обнаружили на глубине 3,5 метра.

Начальник управления гражданской обороны говорит, что в Казахстане действует мораторий для частного бизнеса, поэтому проверку осуществлять запрещено. Но если в департамент поступит конкретная жалоба, то будет проведена проверка. Также он отметил, что каждый пляж несет персональную ответственность за безопасность отдыхающих.

Руководитель водолазно-спасательного отделения ДЧС ЗКО Алексей Еремеев сказал, что на утопления спасатели реагируют оперативно и выезжают в течение первых пяти минут.

-Водолазы укомплектованы снаряжением и плавательными средствами, поисковые работы зависят от случая, то есть если спуск безопасный, то провести его можно в темное время суток. Здесь учитываются факторы освящения и само место проведения операции. У нас пять водолазных подразделений, одно в поселке Чапаево, остальные в городе, работаем круглосуточно, - заявил Алексей Еремеев.

С начала года в ЗКО утонуло 11 человек, из них трое детей, за аналогичный период прошлого года на воде погибло 16 человек, в том числе шестеро детей. Основными причинами гибели является купание в необорудованных и запрещенных для этого местах, купание в нетрезвом состоянии, неумение плавать и оставление детей без присмотра взрослых. За последние пять лет на водоемах области утонуло 136 человек, из них 28 дети.