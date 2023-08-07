Как сообщили в управлении образования Атырауской области, группа в составе 77 человек (4 вожатых, 73 ребенка) направлялись по железнодорожному маршруту “Атырау-Астрахань” в санаторий “Геолог Казахстана” (Железноводск).

- После отправления, спустя полтора часа, один ребенок почувствовал недомогание, была вызвана скорая помощь, которая прибыла на станцию “Нарын”. По факту прибытия скорая помощь констатировала смерть ребенка. Управлением образования Атырауской области совместно с компетентными органами создана комиссия, которая проверит все обстоятельства данного трагического случая. Так же сообщаем, что питание в пути следования у группы было самостоятельное. На данный момент тело ребенка направлено судебно-медицинскую экспертизу, возбуждено уголовное дело, - уточнили в ведомстве.

В управлении пообещали, что они окажут необходимую помощь семье погибшего ребенка.

Напомним, ребенок 2010 года рождения умер в поезде по пути в детский лагерь.