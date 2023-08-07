В АО "СПК "AQJAIYQ" сообщили, что они готовы предоставить возможность владельцам дачных участков реализовывать свои товары по оптовым ценам.

– Проект был внедрен в соответствии с поручением главы региона с целью оптимизации процесса реализации продукции всех дачников области и предоставления населению качественной продукции по выгодным ценам. Начиная с сентября любой житель, выращивающий овощи, может передать нам свою продукцию по рыночной цене без каких-либо сборов. В дальнейшем эта продукция будет продаваться через наши социальные киоски по приемлемым ценам. Из овощей принимаются только социально значимые товары - это картофель, лук, морковь и капуста, - рассказал председатель правления СПК "AQJAIYQ" Бакдаулет Ибраимов.

Овощехранилище находится по адресу: Уральск, ул. Придорожная, 4/4. Там будут принимать продукцию по рыночной оптовой цене.

Стоит отметить, что в настоящее время на крупных торговых рынках Уральска, таких как «Ел ырысы», «Мирлан» и «Алтын алма», имеются места для реализации собственной продукции дачников на бесплатной основе.

В СПК также сообщили, что для стабилизации цен на социально-значимые продукты питания в этом году выделено 5,3 миллиарда тенге.

В настоящее время общий объем запасов продовольственных товаров составляет 8 235 тонн на сумму 1,51 миллиарда, из них:

на летний период 967 тонн на сумму 304,4 миллиона тенге (картофель 474 тонн, лук 228 тонн, морковь 175 тонн, капуста 90 тонн);

на период межсезонья 6 881 тонн товара и 4 миллиона штук яиц на сумму 1 миллиарда тенге (картофель - 2 925 тонн, лук - 2 236 тонн, морковь - 684 тонны, капуста - 800 тонн, макароны - 95 тонн, хлеб 1 сорта - 141 тонна., яйца С1 - 4 миллиона штук.);

запасы закупленные в Стабфонд в объеме 387 тонн на сумму 155,2 миллиона тенге (рис 110 тонн, гречка 48 тонн, сахар 100 тонн, масло подсолнечное 100 тысяч литров, картофель 7 тонн, лук 9 тонн, морковь 5 тонн, капуста 8 тонн);

Как обещают в ведомстве, уральцы смогут приобрести эти запасы в крупных супермаркетах и их достаточно для обеспечения населения города с декабря этого года по май 2024 года.

В соцкорпорации также подчеркнули, что с начала года более трех тысяч тонн картофеля, лука, моркови, капусты, риса, гречки реализовано через крупные торговые объекты.

Кроме того, на летний период реализовано восемь тысяч тонн импортных овощей по сниженным ценам.

Так, цены реализации товаров в торговых сетях: картофель по 149-155 тенге (свежий урожай), лук по 209-218 (свежий лук) тенге, морковь 171-178 и капуста по 110-115 тенге в ограниченном количестве (не более 10 кг в одни руки), рис по 347-350 тенге за килограмм (не более 1 кг в одни руки), гречневая крупа по 330 тенге за килограмм, макаронные изделия по 285 тенге за килограмм.

По возникшим вопросам касательно данного проекта можно обратиться в офис СПК "AQJAIYQ" по адресу: ул. Исатай-Махамбета, 84. Контактный номер телефона - 8(7112)97-20-10.