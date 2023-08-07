— К операции присоединились сотрудники Федерации альпинизма. В течение суток спасатели и добровольцы охватили все зоны поиска по маршруту туриста: Чёртово ущелье, вершина Карлытау, пик Хрищатого, Талгарский перевал, пик Абая, ледник Богдановича. Ночью поиски не прекращались, — рассказали в министерстве.

В пресс-службе МЧС Казахстана сообщили, что 39-летний мужчина в одиночку отправился по сложному маршруту пятого августа. За день он планировал восхождение на пик Абая через Шымбулак, Талгарский перевал и ледник Богдановича. Знакомых мужчина предупредил, что вернётся в город к 21 часу. Но на связь не вышел. На поиски сразу выехали сотрудники ДЧС, РОСО, Службы спасения, а также волонтёры проекта «Доброспас». Они работали всю ночь. Утром шестого августа ДЧС подключил беспилотники. Планировалось задействовать и борт «Казавиаспаса», но в горах начался шторм.Седьмого августа поиски продолжаются.