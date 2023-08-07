Трагедия произошла сегодня, седьмого августа около 15:40 в селе Талкайран города Атырау. По информации пресс-службы регионального ДЧС, в реке Урал утонул 58-летний мужчина. Он купался в запрещенном месте.

Водолазы провели подводные поисково-спасательные работы. В 17:27 часов спасатели ДЧС извлекли из воды тело утонувшего и передали сотрудникам полиции. В поисковых работах были задействованы три спасателя.

Всего с начала начала года на водоемах Атырауской области утонуло 11 человек, трое из которых - дети. Спасти удалось шестерых.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области призывает всех строго соблюдать правила безопасности на воде.