С 1 июня национальный перевозчик запустит женский вагон на маршруте Уральск — Мангистау, сообщили в АО «Пассажирские перевозки». Вагон будет в составе поезда №614/613. Женские вагоны в Казахстане появились в 2021 году.

В компании напомнили, что женские вагоны курсируют по следующим направления:

№77/78 Алматы – Мангистау;

№351/352 Алматы – Мангистау;

№45/46 Павлодар – Туркистан;

№37/38 Мангистау – Семей;

№47/48 Атырау – Астана;

№33/34 Актобе – Алматы;

№4/3 Астана – Алматы;

№71/72 Астана – Шымкент;

№354/353 Астана – Семей;

№24/23 Актобе – Алматы;

№25/26 Алматы – Шымкент;

№614/613 Уральск – Мангистау.

Проезд пассажиров мужского пола в женских вагонах допускается только для мальчиков в возрасте до семи лет.