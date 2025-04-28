С 1 июня национальный перевозчик запустит женский вагон на маршруте Уральск — Мангистау, сообщили в АО «Пассажирские перевозки». Вагон будет в составе поезда №614/613. Женские вагоны в Казахстане появились в 2021 году.
В компании напомнили, что женские вагоны курсируют по следующим направления:
- №77/78 Алматы – Мангистау;
- №351/352 Алматы – Мангистау;
- №45/46 Павлодар – Туркистан;
- №37/38 Мангистау – Семей;
- №47/48 Атырау – Астана;
- №33/34 Актобе – Алматы;
- №4/3 Астана – Алматы;
- №71/72 Астана – Шымкент;
- №354/353 Астана – Семей;
- №24/23 Актобе – Алматы;
- №25/26 Алматы – Шымкент;
- №614/613 Уральск – Мангистау.
Проезд пассажиров мужского пола в женских вагонах допускается только для мальчиков в возрасте до семи лет.
— При оформлении билетов онлайн необходимо обратить внимание на аббревиатуру ЖН (женский), которая указывает, что билет продаётся только в женский вагон, — сообщили в компании.