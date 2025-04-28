С 1 июня национальный перевозчик запустит женский вагон на маршруте Уральск — Мангистау, сообщили в АО «Пассажирские перевозки». Вагон будет в составе поезда №614/613. Женские вагоны в Казахстане появились в 2021 году.

В компании напомнили, что женские вагоны курсируют по следующим направления:

  • №77/78 Алматы – Мангистау;
  • №351/352 Алматы – Мангистау;
  • №45/46 Павлодар – Туркистан;
  • №37/38 Мангистау – Семей;
  • №47/48 Атырау – Астана;
  • №33/34 Актобе – Алматы;
  • №4/3 Астана – Алматы;
  • №71/72 Астана – Шымкент;
  • №354/353 Астана – Семей;
  • №24/23 Актобе – Алматы;
  • №25/26 Алматы – Шымкент;
  • №614/613 Уральск – Мангистау.

Проезд пассажиров мужского пола в женских вагонах допускается только для мальчиков в возрасте до семи лет. 

— При оформлении билетов онлайн необходимо обратить внимание на аббревиатуру ЖН (женский), которая указывает, что билет продаётся только в женский вагон, — сообщили в компании.