Чтобы выиграть денежный приз необходимо регистрировать как можно больше фискальных чеков.

Налоговики ЗКО объявили акцию с выигрышем в 100 тысяч тенге

Департамент государственных доходов ЗКО объявил о запуске новой акции «Бәйге», где у каждого есть шанс выиграть 100 тысяч тенге. Это сделано для того, чтобы улучшить кассовую дисциплину и снизить теневую экономику, сообщили в ведомстве.

Акция пройдет с 1 мая по 31 декабря 2025 года. Победители будут определяться ежеквартально.

Как стать победителем? В каждом регионе будут определены победители, которые зарегистрируют наибольшее количество фискальных чеков в течение квартала.

Как участвовать? Для участия в акции необходимо зарегистрировать чеки за оплату товаров, работ и услуг через мобильное приложение Amian.