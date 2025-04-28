Дело рассмотрели в суде Астаны.

По словам мужчины, он познакомился с девушкой через интернет и переписывался с ней через WhatsApp. Через какое-то время девушка начала просить его о материальной помощи, сославшись на проблемы со здоровьем. Тогда мужчина перевел ей деньги на банковский счет по номеру телефона. Позже, пытаясь вернуть эту сумму, он обратился в суд.

Суд Астаны рассмотрел дело и установил, что между сторонами были романтические отношения и истец добровольно оказывал материальную помощь.

– Доказательств наличия между сторонами обязательств по договору займа не представлены. Переводы средств через банковское приложение не содержали условий о возврате либо других обязательств ответчицы. Суд пришёл к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска. Так как согласно статье 954 Гражданского кодекса не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения деньги, перечисленные получателю в качестве благотворительности, материальной помощи или в качестве дара, - говорится в материалах дела.

Решением суда в иске отказано. Не согласившись с таким исходом событий мужчина попытался обжаловать решение суда, однако и это ему не удалось.

Судебный акт вступил в законную силу.



