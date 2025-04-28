Аким района Байтерек Марат Тогжанов отметил, что село не входит в санитарную зону месторождения, но было принято решение выселить сельчан, по их собственному желанию.

Село Петрово района Байтерек расположено вблизи Рожковского месторождения, где добывают нефть и газ. Местные жители говорят, что месторождение негативно влияет на экологию. Аким района Байтерек Марат Тогжанов отметил, что село не входит в санитарную зону месторождения, но было принято решение выселить сельчан, по их собственному желанию.

— Переселение начнётся только после того, как мы найдём на это деньги. В Петрово проживает 16 семей. Одна из них многодетная. Для их выселения необходимо построить дома в селе Январцево. Сейчас решается вопрос, на какой земле начнётся строительство. На это потребуется 300-350 миллионов тенге. Сельчане сами выступили с предложением о переселении. На сегодняшний день есть в селе есть начальная школа, — пояснил Марат Тогжанов.

Аким района сообщил, что они будут обращаться за помощью в финансирование в областной акимат.

Напомним, в ЗКО переселили жителей села Березовка. О селе Берёзовка Бурлинского района узнали в ноябре 2014 года, когда 25 детей и четверо взрослых попали в больницу. Тогда у всех были одни и те же симптомы: головокружение, судороги, дети падали в обморок. Но на этом всё не закончилось, история вновь повторилась. 4 декабря в больницу попали 23 человека, 17 из которых дети. Врачи поставили предварительный диагноз - переутомляемость. Однако родители с этим в корне не согласились. Они считали, что во всём виновата экология - рядом с посёлком Берёзовка находится месторождение Карачаганак. Местные жители заявляли, что над селом стоит непонятный запах, кому-то ощущался запах солярки, кто-то и вовсе не мог найти похожего сравнения. Тем временем чиновники с переселением сельчан не торопились, так как отравление детей из-за токсического воздействия не подтвердилось. Уже в марте 2015 года стало известно, что жителей Берёзовки всё же переселят. Спустя год 82 семьи получили квартиры в новом многоквартирном доме Аксая. Второй этап переселения начался в августе 2017 года. За это время в селе Аралтал построили 100 жилых домов и два 153-квартирных девятиэтажных дома в Аксае. С первого января 2018 года сёла Берёзовка и Бестау входят в санитарно-защитную зону Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения.