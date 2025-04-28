От уплаты налогов освобождены лишь некоторые категории физических лиц.

Освобождены ли пенсионеры от уплаты налога на имущество?

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области сообщили, что в социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о полном освобождении пенсионеров от уплаты налога на имущество физических лиц. Однако данная информация не совсем соответствует действительности.

Так, по налоговому кодексу РК освобождены от уплаты налога на имущество – отдельно проживающие пенсионеры, по юридическому адресу (адресу места их жительства) которых зарегистрированы исключительно пенсионеры, в пределах 1000-кратного размера МРП от общей стоимости всех объектов налогообложения.

При расчете используется размер МРП, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года.

Кроме того, подлежат освобождению от уплаты налога на имущество физических лиц следующие лица:

в пределах 1000-кратного размера МРП – герои Советского Союза, герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Epi", награжденные орденом Славы трех степеней и орденом "Отан", многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня", награжденные подвеской "Алтын алқа;

в пределах 1500-кратного размера МРП – ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветераны боевых действий на территории других государств, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны,

а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица с инвалидностью, а также иные лица, установленные пунктом 2 статьи 526 Налогового кодекса.

Напомним, что срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2024 год истекает 1 октября 2025 года.

